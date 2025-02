Dschungelcamp – wer muss das Camp verlassen?

Das Lager leert sich. Und die Dschungelcamper verlieren immer häufiger die Nerven. Vor allem Timur wird verdächtigt, sich auf Kosten der anderen Sendezeit, oder – wie Alessia sagt – „Fokus“ zu erschleichen. Zum Abschied gibt’s Tränen bei Anna-Carina, aber nicht aus Wehmut. Und: Die Sterneflaute dauert an. Tag 15 von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ im Kurzcheck.

Größter Aufreger: Timur findet die anderen voll gemein. Immer reden die fies – vor allem über Edith: „Ich find’s nicht cool, wenn man sich über andere Menschen lustig macht.“ Mobberinnen? What? Wir? Anna-Carina und Alessia sind empört. Und wieder fliegen am Lagerfeuer die Fetzen – mit leeren Bäuchen verträgt es sich schlecht, aber es streitet sich gut. Zwei Lager tun sich im Camp auf: Edith und Timur auf der einen, Anna-Carina, Alessia und Maurice auf der anderen Seite. Lilly und Pierre irgendwo ratlos dazwischen. Als Anna das Camp dann aber verlassen hat, wedelt Alessia hektisch mit dem weißen Fähnchen in Richtung Timur und Edith – und die lenken ein. Krise abgewendet.

Wichtigster Gesprächsstoff: Sonnenbank der Hölle – Edith und Timur teilen ein Solarium mit 15 Pythons. Während sich die Schlangen über die Camper schlängeln, müssen die beiden Zahlenschlösser öffnen. Edith beweist beeindruckende (öhem) Stehfestigkeit, während ein Python über ihrer Kehle liegt, aber offenbar leidet die 30-Jährige unter Dyskalkulie: „Für mich sehen alle Zahlen gleich aus“, sagt sie. „Wir manche eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben, hab ich das mit Zahlen.“ Ganz ehrlich: Wer Auge in Auge mit 15 Schlangen eine 3 mit einer 8 verwechselt – es sei ihm verziehen. Danach kasteit Edith sich selbst und kriegt auch noch von Pierre eins drauf.

Am Lagerfeuer fliegen die Fetzen. Foto: RTL/Folge 18_015

Emotionalster Moment: Sag’ zum Abschied leise Servus? Eher: Was ich dir schon immer mal sagen wollte... Als Anna-Carina das Camp verlässt, gibt’s noch einmal Stress. Denn Timur und Edith bringen erneut den Streit vom Vorabend aufs Tapet, Anna weint, Maurice barmt, dass sie nicht im Zorn gehen soll. Lilly mit ihrem charmanten „Frau Antje aus Holland“-Akzent kann die Wogen gerade so noch glätten und am Ende nimmt Edith Anna sogar noch in die Arme – ganz ohne ihr hinterrücks ein Messer in den Rücken zu rammen. Schön!

Publikumsliebling: Der gute Mensch von Rotterdam – Lilly lässt immer wieder Dampf aus dem Kessel der aufgeheizten Camprivalen. Großmütig tröstet sie Edith und absolviert ganz nebenbei souverän die Schatzsuche („für’n Arsch“ aka Oregano). Mit ihren sympathischen Alfred Jodocus Kwak-Vibes („Warum bin ich so fröhlich...“) ist Lilly echtes Dschungelköniginnen-Material! So guten Geschmack hätten wir dem Boris ehrlich gesagt gar nicht zugetraut.

Fiesling des Tages: „Guten Morgen, Pfahl!“, „Guten Morgen, kleine Pflanze!“ Pierre setzt auf dem Weg zum Klo der toxischen Lagerstimmung stoische Liebenswürdigkeit entgegen – zumindest gegenüber nicht menschlichen Lebensformen. Ganz schön fies wird der ewige Assistent Axel Richter, als Edith von ihrem Aussetzer in der Dschungelprüfung erzählt: „Du hast da überall Zahlen tätowiert, die kannst du aber schon lesen?“ Sprich besser wieder mit unbelebten Gegenständen, Pierre, ist sicherer.

Bester Spruch: „Reality-TV hat wenig mit real zu tun.“ Wie bitte, Timur? Das gibt es doch nicht.

Wer muss das Camp verlassen?

Maurice Dziwak – was Lilly zu der Frage bringt: „What is this show?“ Ja, wat nur?

Diese Stars sind noch im Dschungel:

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Lilly Becker (48, Model)