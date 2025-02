An Tag 16 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL brüllt Maurice ein letztes Mal in Richtung Timur, bevor er aus dem Camp schleicht. Nach seinem Auszug scheint es zunächst friedlich zu werden.

Größter Aufreger: Hat Timur manche in der Gruppe des Mobbings bezichtigt? Beim Essen werden nicht nur Reis, Bohnen und „Braucht-kein-Mensch-Oregano“ serviert, sondern auch die inzwischen alt bekannten Vorwürfe. Klar ist: Maurice und Timur werden keine Freunde mehr.

Als Maurice dann aus dem Camp gewählt wird, kennt seine Enttäuschung keine Grenzen. „Ich schwör auf meine Mutter, dass so eine Fake-Scheiße belohnt wird ist so unfair. Das ist die größte heuchlerische Show hier“, wütet er mit Blick in die Kamera. Doch zurück in der Freiheit bringt ein Mc-Donalds-Menü den selbst ernannten Löwe wieder zum Strahlen.

Wichtigster Gesprächsstoff: Edith klärt auf, welche Auswirkungen ADHS und Dyskalkulie bei ihr haben. Sie hat beispielsweise kein Zeitgefühl und kann nicht mit Geld umgehen. Maurice, Alessia und Lilly fragen ehrlich interessiert nach und Edith erzählt humorvoll von ihren Schwächen. Auch mal schön nach all den Streitereien.

Doch es wird noch schöner, als die Halbfinalisten bei der Prüfung „Creek der Sterne“ zum ersten Mal in dieser Staffel alle Sterne gewinnen – und in geradezu euphorischer Stimmung ins Camp zurückkehren.

In der Prüfung „Creek der Sterne“ gewinnen die Stars alle Sterne. Foto: RTL/Folge 18_016

Emotionalster Moment: „Ich kann es nicht mehr hören, mir werden die Worte zu Asche im Mund.“ Pierre redet über die schrecklichen Sprüche, die er aufgrund seiner Hautfarbe schon sein Leben lang erdulden muss. Lilly erzählt er außerdem, dass er, seit er 60 ist, keine Rollenangebote als Schauspieler mehr bekommt. Umso gerührter ist er nun, dass die Zuschauer ihn bis ins Halbfinale gewählt haben. Der oft so sarkastische Pierre zeigt seine verletzliche Seite. Davon hätten wir gerne mehr gesehen.

Liebling des Tages: Der kleine Wombat, der Sonja und Jan besucht.

Nervensäge des Tages: Timur. Theatralisch wie ein Märtyrer widersetzt er sich den Härten des Reality-Formats, das ihm Unmenschliches abverlangt.

Bester Spruch: Maurice fragt nach seinem Rauswurf: „Zur Aftershow muss ich nicht kommen oder?“

Wer soll die Krone bekommen: Lilly zeigt einmal mehr, dass sie die Dschungel-Krone verdient hat. Nicht nur, weil sie in den Prüfungen gekämpft und unterhalten hat, sondern vor allem weil sie sich den anderen gegenüber am fairsten verhält. Als Maurice herausgewählt wird, hat sie Verständnis für seinen Frust, sagt aber auch zu seinem Kontrahenten Timur: „Du hast es verdient, hier zu sein. Lass dir nichts anderes einreden.“

Wer muss das Camp verlassen: Edith Stehfest und Timur Ülker.

Diese Stars sind im Dschungel-Finale:

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Lilly Becker (48, Model)