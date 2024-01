Dschungelcamp 2024: Wer muss heute zur Prüfung?

9 Die Stars sind in das Camp gezogen. Foto: RTL/Tag 1

Tag 1 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL startet für die Kandidaten und Kandidatinnen mit einem Sprung ins Wasser, dem Einzug in das Camp und der ersten Ekel-Prüfung.









Seit 20 Jahren gibt es „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL nun schon. In der Jubiläumsstaffel bleibt aber weitestgehend alles so, wie man es kennt und liebt oder hasst. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind mehr oder weniger prominent, Dr. Bob passt auf, dass alle gesund bleiben, und schon in der ersten Folge müssen Schweinepenis und Fischaugen verspeist werden. Wir haben die Höhepunkte der Sendung zusammengefasst.