Wer muss den Dschungel verlassen? (Tag 10)

7 Alle gegen Kim – die „Are You The One?“-Kandidatin ist im Camp mehr und mehr isoliert. Foto: RTL/Tag 10

Was beziehungsweise wer steht zwischen Leyla und Mike? Hat Kim sich endgültig ins Aus gespielt? Und wer ist ein Star und dennoch raus? Dschungel-Tag 10 im Schnellcheck.









Dschungelkurzprogramm am Sonntag: Nicht mal eine Stunde hatte RTL an Tag 10 für die Camperinnen und Camper in Australien übrig. Schließlich gibt es auch noch andere Themen als die kleinen Dramen, die sich rund ums Lagerfeuer abspielen: Football zum Beispiel. Sarah Kerns Auszug war dann auch nur in der „Stunde danach“ online zu sehen. Was RTL kann, können wir schon lange: Der Tag im Dschungel im superschnellen Schnellcheck.