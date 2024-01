An Tag 11 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ auf RTL werden Kamelanus, Ziegenhoden und Hühnerfüße serviert. Doch das Ekelessen ist bei weitem nicht so unangenehm, wie das Verhalten eines Kandidaten.

Mike erbricht sich bei der Prüfung, kommt dafür aber in den Genuss von Leylas Massage-Händen. David dagegen will, dass andere sich bedecken und hätte sich dabei lieber selbst bedeckt gehalten. Hier kommt Tag 11 im Schnellcheck:

Wichtigster Gesprächsstoff:

Mike findet sein irritierend weißes Lächeln wieder, als Leyla ihn massiert. Doch natürlich missfällt der Körperkontakt zwischen den Beiden schon wieder Kim. Tim versucht sie auf andere Gedanken zu bringen: „Du bist so viel mehr als Lipfiller, Implantate und Lashes.“

Größter Aufreger:

Eine überaus unangebrachte Frage eines Campbewohners offenbart so einiges. Die Stimmung im Camp ist gut, als der ehemalige Fußball-Nationalspieler David plötzlich herausplatzt: „„Ich habe eine Frage an die beiden Mädels. Leyla und Kim, könntet ihr euch bitte etwas anziehen?“ Wow. Doch es kommt noch besser. Denn er begründet seine Frage damit, dass er sonst nicht anders könne, als auf die knapp bedeckten Hintern der beiden Damen zu schauen. Kein Wunder, dass sich Kim bei diesen übergriffigen Kommentaren „unwohl“ fühlt, wie sie im Dschungeltelefon sagt: „David hat ein Selbstkontrollproblem.“ Völlig perplex scheint Leyla ob der Dreistigkeit dieser Ansage zu sein, denn die sonst selbstbewusste junge Frau eilt sofort los, um sich eine lange Hose anzuziehen. Erst als Kim, die weiter unbeeindruckt im knappen Badeanzug durch das Camp stolziert, sie darauf anspricht, sagt auch Leyla: „Ich lasse mir von keinem Mann vorschreiben, was ich anzuziehen habe.“ Hoffen wir es.

Als Leyla sich dennoch die Hose anzieht, sagt Fabio voller Sarkasmus: „Dann ziehst du dir aber dafür das T-Shirt aus.“ Im Dschungeltelefon bekräftigt er sein Unverständnis: „Hat er Angst, dass er fremd geht?“ Tim dagegen, der selbst gerne mal im Schlüppi herumläuft und auch sonst wenig Probleme mit Freizügigkeit zu haben scheint, findet Davids Ansage „eigentlich eher stark.“ Dass auch Felix es besser finden würde, wenn die zwei Frauen ihre „Hintern nicht ständig in die Kamera halten“, überrascht dagegen nicht.

Kim ordnet sich Davids Kommando nicht unter. Foto: RTL /Tag 11

Emotionalster Moment:

Kim erzählt ihre traurige Familiengeschichte und wie sie vergeblich um die Liebe ihres Vaters kämpfte. So nervig sie sich auch bisher im Camp gab: man kann nach dieser Geschichte nicht anders, als Mitleid mit ihr zu empfinden.

Schlimmster Ekel-Moment:

Zur obligatorische Ekel-Essensprüfung müssen Heinz, Fabio und Mike antreten. Die gute Nachricht: sie müssen nichts Lebendiges zu sich nehmen. Ungerührt verspeist Heinz unter den Augen seiner erstaunten Kameraden eine Kugel Fliegenlarven. Mike bekommt seinen Mix aus tausendjährigem Ei und fermentierten Pflaumen und Bohnen nicht runter und erbricht alles wieder. Fabio kämpft sich dagegen durch Kamel-Anus, Stierhoden und Hühner-, Enten- und Ziegenfüße. Anschließend gibt es noch einen Drink aus pürierten Mäuseschwänzen. Auch nach 20 Jahren Dschungelcamp muss man vor dem Fernseher ein bisschen mitwürgen.

Heinz überrascht bei der Prüfung. Foto: RTL/Tag 11

Liebling(e) des Tages:

Sind Heinz, Fabio und Mike. Einfach süß, wie sie sich nach der Prüfung gegenseitig versichern, stolz aufeinander zu sein.

Nervensäge des Tages:

Felix von und zu Jascheroff erzählt gerne von seinen großen Taten. Gerade noch hat er sich selbst als „Wolf“ bezeichnet, da tut er sich auch schon ganz furchtbar leid. „Ich bin eigentlich ein sehr, sehr, sehr, sehr starker Mensch“, sagt er weinend zu Lucy, „aber ich komme hier im Dschungel an meine Grenzen.“

Felix hält sich für einen Wolf. Foto: RTL/Tag 11

Bester Spruch:

Kommt dieses Mal von Sonja Zietlow. Als Tim Leyla sogar aufs Plumpsklo folgt, obwohl diese ein größeres Geschäft erledigt, kommentiert die Moderatorin: „Das nenne ich mal einen Follower.“

Wer muss das Dschungelcamp verlassen?

David. Offenbar kamen seine Kleideranweisungen beim Publikum nicht gut an.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler