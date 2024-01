Dschungelcamp 2024: Wer ist Kim Virginia?

1 Kim Virginia Hartung ist aktuell Teilnehmerin im RTL-Dschungelcamp Foto: RTL/TV

Aktuell sorgt die 28-Jährige in in der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ für Furore. Das Dschungelcamp ist nicht ihre erste Teilnahme in einer Reality-TV-Show.









Link kopiert



„Der Bachelor“ oder „Temptation Island“ – Kim Virginia kennen vielleicht viele aus dem deutschen Reality-TV. Aktuell ist die 28-Jährige in der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen – und sorgt mal wieder für Aufsehen. In der am vergangenen Donnerstagabend ausgestrahlten Folge musste sie mit ansehen, wie die 27 Jahre alte „Bachelor“-Kandidatin Leyla Lahouar sich im Wassertümpel an ihren Ex-Freund Mike Heiter klammerte, um den Boden nicht zu berühren.