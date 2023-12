Im Januar ist es wieder so weit: Die TV-Show, die die Nation spaltet, geht in die nächste Runde: das „Dschungelcamp“. Bislang hat der Sender RTL zwei Kandidaten bekannt gegeben, die um die Krone kämpfen werden.

Diese Kandidaten sind bereits offiziell bestätigt

Als erster Teilnehmer wurde der Schauspieler Heinz Hönig bekannt gegeben. Der 72-Jährige ist unter anderem bekannt aus Filmen wie „Das Boot“ oder „Der König von St. Pauli“. Über das Reality-TV-Format sagt Hönig:„Früher war das ‚Dschungelcamp‘ das Aus. Aber es hat sich gelegt, es hat sich eher ins Gegenteil gewandelt.“

Lesen Sie auch

Heinz Hönig Foto: dpa/Ursula Düren

Die zweite Kandidatin, die sich im Dschungel vor allem von Reis und Bohnen ernähren wird und vermutlich auch die ein oder andere Ekel-Prüfung überstehen muss, ist Cora Schumacher. Bekannt geworden ist die 46-Jährige als Gattin des Ex-Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher. Unter anderem zierte sie auch das Cover des deutschen „Playboy“. „Das ist so eine Mischung aus totaler Vorfreude – ich habe es die Jahre natürlich auch immer geguckt – aber so langsam bekomme ich auch ein bisschen Respekt“, sagt Schumacher zu ihrer Reis nach Australien.

Cora Schumacher Foto: dpa/Henning Kaiser

Wann startet das Dschungelcamp?

Die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird wieder von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert. Los geht es am Freitag, 19. Januar 2024 um 20.15 Uhr. Zum Auftakt ist eine dreistündige Live-Show geplant. Auch tags darauf (20. Januar) können Fans des Dschungels wieder zur Primetime um 20.15 Uhr einschalten.

Außerdem bereits bekannt ist, dass an den beiden Sonntagen, an denen die Show läuft (21. und 28. Januar) ab 20.15 Uhr übertragen wird. Weil RTL an diesen Tagen aber auch die Rechte an den Play-offs der US-amerikanischen Profiliga NFL hat, gibt es bereits ab 20.55 Uhr American Football zu sehen. An allen anderen Tagen läuft das Dschungelcamp ab 22.15 Uhr.

Welche Kandidaten sind noch im Gespräch?

Gerüchte gibt es vor der Show immer massenhaft, wer eventuell noch die Reise antreten könnte. Zuletzt war unter anderem der Sohn von Ex-Fußball-Profi Torsten Legat, Nico, im Gespräch. Außerdem kursierte der Name von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Felix von Jascheroff.