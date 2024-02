Pure Harmonie zwischen den Verbliebenen beim Finale von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL. Doch die Stars werden ein letztes Mal geprüft. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Der Finaltag im Schnellcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Lucy weint sich bei Tim aus, weil Mike ihr einen Korb gab. Tim fühlt sich wieder sehr wohl in der Rolle des verständnisvollen Beraters. Nicht ganz zu unrecht stellt sich Leyla Kims Reaktion vor, die nun triumphieren dürfte.

Bester Spruch:

Fabio vor seinem Auszug aus dem Camp: „Ich glaube, in der Geschichte des Dschungels ist noch kein Staubsaugervertreter so weit gekommen.“ Recht hat er.

Wer schlägt sich am besten in der letzten Prüfung?

Tim bleibt in der Schlangengrube gelassen und kreischt nur ein paarmal schrill auf. Der Lohn: Vorspeisen für ihn und seine Mitcamper, einen Eistee und – besonders wichtig – Augenpads. Sicherlich ist es nicht so angenehm auf engstem Raum mit mehreren Schlangen eingesperrt zu sein. Doch die mit Abstand schlimmste Aufgabe bekommt wohl Lucy vorgesetzt. Fünf Ekel-Gänge muss sie essen. Bei einem Salat aus blutigem Schweineuterus müssen sich sogar die Moderatoren angeekelt wegdrehen. Lucy rülpst sich auch durch ausgepresste Fischaugen, Bullenpenis und Skorpion. Nur bei einem Krokodilherz kommt sie an ihre Grenzen.

Leyla dagegen versucht zwar das Bad in Mehlwürmern, Fleischabfällen und grünen Ameisen zu ertragen, doch als ihr Spinnen angekündigt werden, ist es bei ihr vorbei. Sie bricht mal wieder ab.

Lucy kämpft sich durch. Foto: RTL/Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale

Schlimmster Ekel-Moment:

Wie gesagt: ein blutiger Haufen Schweineuterus.

Lustigster und gleichzeitig emotionalster Moment:

Leyla zwischen Mehlwürmern und Kakerlaken ruft verzweifelt: „Sonja, Sonja!“ Als ob diese in der 20-jährigen Geschichte des Dschungelcamps jemals helfend eingegriffen hätte.

Wer wird Dschungelkönig/Dschungelkönigin?

Influencer Twenty4Tim belegt den dritten und Reality-Sternchen Leyla Lehouar den zweiten Platz. Und damit geht die Krone verdient an Pop-Star Lucy Diakovska.