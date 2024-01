Dschungelcamp 2024: Wann geht es am Freitag los?

1 Die 12 Teilnehmer des diesjährigen Dschungelcamps. Foto: RTL/RTL

Reality-TV-Fans wissen: Am 19. Januar 2024 geht „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL in eine neue Runde. Wann genau man einschalten sollte.









Link kopiert



Das „Dschungelcamp“ 2024 steht in den Startlöchern. Ab dem 19. Januar wird die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ausgestrahlt. In diesem Jahr müssen sich in der RTL-Show wieder zwölf neue Teilnehmer den Herausforderungen im australischen Busch stellen. Fans des Trash-TV-Formats fragen sich nun, wann genau sie denn im TV einschalten müssen?