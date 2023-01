9 Cosimo muss an Tag zehn ordentlich Kritik einstecken. Foto: RTL

Cosimo und Gigi beichten im Camp ihr nächtliches Pizza-Gate und ernten großes und entrüstetes Unverständnis von den anderen. Derweil verweigert Lucas die Nachtschicht.















Link kopiert

Die beiden Dschungel-Entertainer Gigi Birofio und Cosimo Citiolo haben an Tag zehn von ihren Mitcampern heftige Kritik einstecken müssen. Was war passiert? Die Deutsch-Italiener hatten bei ihrer nächtlichen Schatzsuche vier Hühnereier erspielt – doch anstatt diese mit dem Camp zu teilen, verspeisten die beiden lieber eine ihnen angebotene Pizza. Am Lagerfeuer beichteten Cosimo und Gigi dann schließlich ihre Entscheidung.

„Dann waren die vier Eier und eine Riesenpizza mit Salami. Da habe ich gedacht, vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen“, begründete Gigi das Pizza-Gate und sorgte damit für Entsetzen. „Sagt, dass ihr uns verarscht“, erwiderte Claudia Effenberg. „Anstatt hier Essen herzubringen, sagst du lieber, ich esse die Pizza? Das ist doch kein Teamgeist“, so die 57-Jährige weiter. Auch die anderen reagierten schockiert. „Scheiß auf die Pizza, ich denke an das Team, wir teilen doch alles, egal wie wenig es ist! Es geht hier um Moral“, stellte Model Papis Loveday klar.

Cecilia Asoro ergattert neun Sterne

Für Markus Mörl war derweil Schluss – er bekam von den RTL-Zuschauern die wenigsten Anrufe und musste das Camp verlassen. „Ich bin traurig, dass es jetzt so schnell vorbei ist. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, noch ein paar Tage zu bleiben – auch bis zum Ende“, so Mörl, der gerne Dschungelkönig geworden wäre.

In die Dschungelprüfung mit dem Namen „Sturzfluch“ musste an Tag zehn Cecilia Asoro – mit Erfolg. Die 26-Jährige meisterte die Aufgabe mit Bravour. In einem Dschungel-Gefährt, das in 30 Metern Höhe schwebte, ergatterte sie trotz tierischer Überraschungen neun Sterne. „Du machst das hammermäßig. Tomb Raider ist nichts dagegen“, lautete das Fazit von Moderatorin Sonja Zietlow. Für Verwirrung im Camp sorgte Lucas Cordalis, der sich weigerte, die nächtliche Feuerwache anzutreten. „Ich war schon letzte Nacht dran, weck’ jemand anderen“, so der Sänger genervt. Besonders Djamila Rowe war darüber gar nicht erfreut und zeigte sich vom Verhalten des 55-Jährigen schwer enttäuscht. „Ich hatte gestern einen ganz schwachen Moment“, erklärte sich Cordalis gegenüber Rowe am nächsten Morgen.

„Schau mal, wie stolz deine Tochter im Hotel ist“

Während der Nachtwache mussten derweil auch zwei Mal die Ranger anrücken – Spinnenalarm am Lagerfeuer. Am Morgen wurde es dann noch einmal emotional. „Ich habe einen totalen Durchhänger – der wenige Schlaf, das ständige Aufschrecken mit den Spinnen, der Hunger und alles – ich hoffe, ich schaff’ das“, klagte Djamila Rowe mit Tränen in den Augen. Aufmunterung bekam Rowe von Jolina Mennen. „Schau mal, wie stolz deine Tochter im Hotel ist, wenn sie sieht, dass du dich nicht unterkriegen lässt, wie du kämpfst.“