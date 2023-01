11 Cosimo sorgte bei der Dschungelprüfung für einige Lacher. Foto: RTL

Der Checker vom Neckar erlebt an Tag drei im Dschungel ein Auf und Ab. In der Prüfung sorgt er für große Unterhaltung – doch der Stuttgarter hat auch eine andere Seite.















Link kopiert

Es war wohl eine der witzigsten Prüfungen in der Geschichte des RTL-Dschungelcamps – und mittendrin ein Stuttgarter. Cosimo, alias der Checker vom Neckar, unterhielt am Sonntagabend nicht nur das Publikum vor den Millionen von TV-Bildschirmen prächtig, auch Sonja Zietlow und Kollege Jan Köppen mussten so heftig lachen, dass bei der Moderatorin sogar kurzzeitig Tränen flossen. Doch was war passiert?

In ihrer Dschungelprüfung „Shitstorm – Die letzte Spülung“ mussten sich Cosimo und Model Tessa Bergmeier in einem verdreckten Toilettenhäuschen auf zwei Kloschüsseln gegenüber hinsetzen. Das war der einfache Part.

Nur zwei Sterne für Cosimo und Tessa

Die Aufgabe: Insgesamt zwölf Fragen mussten die beiden abwechselnd beantworten. Für jede richtig buchstabierte Antwort gab es einen Stern. War die Antwort falsch, brach eine Ladung des Grauens über sie herein. Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken, Maden oder Federn.

Und weil sich die beiden beim Buchstabieren und Quizzen (Bergmeier wusste unter anderem nicht, wer der aktuelle US-Präsident ist) alles anderen als gut anstellten, prasselte so einiges Ekelerregendes auf die beiden herab – mit unüberhörbaren Folgen. Cosimos Auftritt rund um die Dschungelprüfung wurden auf Twitter zum Hit.

Als Tessa Bergmeier Cosimo schließlich anflehte, die Prüfung abzubrechen, überzeugte sie der Stuttgarter, durchzuziehen. Das nicht ganz so herausragende Ergebnis der Tortur: Zwei begossene Stars, zwei Lösungswörter, zwei Sterne, aber dafür viel Unterhaltungspotenzial.

Für Schmunzeln sorgte an Tag drei auch ein Tanzbattle zwischen dem Checker vom Neckar und Gigi Birofio – inklusive gewöhnungsbedürftiger Tanzmoves.

Dass Cosimo, der sich gerne als gut gelaunter Unterhalter gibt, auch eine andere Seite hat, wurde am Sonntagabend deutlich. Mit trauriger Stimme erzählte der Stuttgarter davon, wie er unter Spielsucht litt. Viel Geld habe er in Spielautomaten gesteckt und dadurch einiges verloren. „Die Spielsucht habe ich, weil ich früher nicht klargekommen bin mit vielen Sachen. Ich war wie ein Cowboy: den ganzen Tag nur Spaß. Durch die Glücksgefühle, die man beim Spielen empfindet, wird man süchtig.“

Mitkandidatin Claudia Effenberg nahm die Geschichte mit: „Cosimo hat mir unheimlich leidgetan. Er macht ja immer einen auf Macho und so superstark, aber dann bröckelt die Fassade.“ Besiegt habe er die Sucht dank der Liebe zu seiner Freundin Nathalie. „Sie hat nicht gesagt, dass ich es lassen soll. Sondern ich war mehr mit ihr beschäftigt als das Geld für irgendeine Scheiße auszugeben. Sie hat mich abgelenkt“, so der Stuttgarter. Und auch beim Thema Freunde wird Cosimo ernst und nachdenklich. Im Interview sagte er: „Wenn ich sage, ich habe kein Geld, dann meldet sich keiner“, erzählt der 41-Jährige.

Am Ende der Sendung gab es für Cosimo dann noch einmal Grund zur Freude. Nicht er, sondern Tessa Bergmeier und Gigi Birofio müssen an Tag vier in die Dschungelprüfung. Die Nachricht sorgte bei Cosimo, der sich so langsam zu einem Dschungel-Favoriten entwickelt, für Freudensprünge.