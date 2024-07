Druckhaus Kaufmann ist insolvent: So reagieren Mitarbeiter des Lahrer Traditionsunternehmens

1 Das Druckhaus Kaufmann in der Raiffeisenstraße ist insolvent. 180 Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Boller

Wie geht es mit dem Druckhaus Kaufmann weiter? Das ist die große Frage, die sich vor allem die 180 Mitarbeiter stellen. Unsere Redaktion hat einige von ihnen befragt – und sich bei Insolvenzverwalter Thorsten Schleich erkundigt, ob es Hoffnung gibt.









Die Nachricht der Insolvenz des Druckhauses Kaufmann hat am Mittwoch für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Viele Lahrer drückten in den sozialen Medien ihr Bedauern aus, sendeten den 180 Mitarbeitern die besten Wünsche. Für diese ist die finanzielle Schieflage ihres Betriebs ein harter Schlag. Unsere Redaktion hat sich am Donnerstag vor dem Druckhaus in der Raiffeisenstraße umgehört.