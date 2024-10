Druck auf Spieler: SC Lahr hält an Trainer Sascha Schröder fest

SC Lahr hält an Trainer Sascha Schröder fest

1 Trainer Sascha Schröder bekommt vom Vorstand des SC Lahr die volle Rückendeckung. Foto: Fissler

Der Trainer des SC Lahr bleibt Sascha Schröder. Das wurde beim Treffen des Vorstands beschlossen. Der Druck auf die Kicker wird erhöht. Das Vertrauen ist noch da, aber auch Trennungen könnten folgen.









Verbandsliga: FC Auggen - SC Lahr (Sonntag, 15 Uhr). Der Kapitän an der Seitenlinie bleibt an Bord, während der SC Lahr im Abstiegskampf durch einen Sturm segelt. „Wir haben uns im Vorstand unter der Woche getroffen und einstimmig beschlossen, mit Sascha Schröder weiterzumachen. Wir sehen seine hervorragende Arbeit. Es ist die Mannschaft und insbesondere die Führungsspieler, die in der Pflicht sind“, betont Sportvorstand Petro Müller im Gespräch mit unserer Redaktion.