Finanzielle Schmerzgrenze für manche Familien in Villingen-Schwenningen erreicht

1 Für den Gasverbrauch müssen Menschen in Villingen-Schwenningen viel mehr an die Stadtwerke VS bezahlen. Foto: Klaus Rein

Der Schlag kam für die Familie per Post und mit der neuesten Nebenkostenabrechnung: Die Gaspreise steigen kometenhaft in die Höhe und bringen nicht nur sie, sondern weitere VS-Bürger an ihre finanzielle Schmerzgrenze.















Villingen-Schwenningen - Eine Durchschnittsfamilie aus Villingen-Schwenningen: Beide Elternteile arbeiten, er als Facharbeiter, sie hat einen Teilzeitjob in der Industrie, zwei Kinder gehören zum Haushalt. Ein durchschnittliches Einkommen, mit dem das Paar bisher ganz gut über die Runden kam. Doch nicht nur die generell gestiegenen Preise machen der Familie zu schaffen, der rasante Anstieg bei den Gaspreisen beginnt allmählich, das Budget zu sprengen. "Das ist eine Katastrophe", meint der zweifache Familienvater aus VS. "Wer soll denn das alles noch bezahlen können?“ Es sei ja ohnehin alles viel teurer geworden, spielt er auf eine aktuelle Inflationsrate von knapp fünf Prozent an.