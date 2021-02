Drohung gegen Jobcenter Wütender Telefonanrufer löste Polizei-Großeinsatz aus

Nachdem ein Mann am Montag Drohungen gegen das Jobcenter in Freudenstadt ausgestoßen hat, hat die Polizei nun weitere Hintergründe bekannt gegeben: Verantwortlich für die Bedrohungslage war ein 49-jähriger Mann. Durch einen Wutanfall am Telefon löste er die massiven Polizeieinsätze in Freudenstadt und Nagold aus.