So schätzen Experten das Erdbeben-Risiko in der Ortenau ein

1 Die meiste Zeit liegt der Oberrheingraben unbewegt zwischen Schwarzwald und Vogesen – unser Foto zeigt den Blick über Hugsweier vom Schutterlindenberg. Trotzdem gilt er als eine der Foto: Baublies

Bilder von Erdbebenopfern und zerstörten Gebäuden aus der Türkei bewegen die Gemüter. Dabei drängt sich die Sorge auf: Könnte das auch in der Ortenau passieren? Der Oberrheingraben gilt schließlich als eine der seismisch aktivsten Regionen Deutschlands.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Tiefes Grollen und Gläserklirren – auch in der Ortenau bebt ab und an die Erde. Besonders kräftig schüttelte es Südbaden am zweiten September-Wochenende des vergangenen Jahres durch. Der Landeserdbebendienst Südwest verortete das Beben mit einer Stärke von 4,6 auf der Richterskala in Lörrach.