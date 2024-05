1 Gastronom Stephane Bursac steht vor der Straße, wo seine Gäste früher noch parken durften. Warum das verboten wurde, könne er nicht nachvollziehen. Foto: Kron

Die Gäste des Traditionslokals „Zum Ast“ in Mietersheim haben laut Inhaber Stephane Bursac zu wenige Parkplätze. Die Stadt sieht das anders.









Ein Stammgast will auf ein Feierabendbier vorbeikommen. Er fährt mit seinem Auto von der B 3 auf die Breisgaustraße nach Mietersheim. Zu seiner Linken ist das Ziel: Das Gasthaus „Zum Ast“. Hier kann er nirgendwo parken, er muss weiter die Straße entlang. An der rechten Seite sind keine Haltebuchten mehr frei, in der Hauptstraße ist auch alles voll. Bevor er weiter einen Parkplatz suchen muss, fährt er dann doch nach Hause.