So sucht das DRK Bitz aus der Luft nach Vermissten

2 Um bei Einsätzen auch nahe an Gebäuden und Menschen fliegen zu dürfen, brauchen die DRK-Piloten zwei Drohnenführerscheine und müssen einen besonderen Lehrgang besuchen. Foto: DRK Ortsverein Bitz

Zwei Drohnen mit Wärmebildkameras und Flutlicht sind seit einem Jahr im Besitz der DRK-Ortsvereine Bitz und Geislingen. Stefan Aude, Bereitschaftsleiter in Bitz, gibt Einblicke in die Arbeit mit der Drohne.















Bitz - Bislang ist die Drohne des DRK Ortsvereins Bitz vier Mal zum Einsatz gekommen: Zweimal erfolgreich, zwei weitere Male habe man die gesuchte Person nicht finden können, resümiert Bereitschaftsleiter Stefan Aude. Zusammen mit dem DRK Ortsverein Geislingen bildet das Bitzer DRK seit 2021 die Drohnengruppe Zollernalb.

Dank der technischen Unterstützung hätte sich die Arbeit der Helfer bei Rettungseinsätzen durchaus erleichtert, berichtet Aude: "Wir können größere Flächen schneller absuchen und benötigen weniger Personal bei Einsätzen." Erschwerend sei lediglich, dass der Umgang mit der Drohne erlernt werden muss, denn es dauert Zeit, diesen sicher zu beherrschen. "Das muss man aber einfach viel üben", sagt Aude.

Führerschein und spezieller Lehrgang erforderlich

Um die Drohne bei Einsätzen bedienen zu dürfen, müssen DRK-Ehrenamtliche laut Stefan Aude zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen die Klassen A1/A3 des Drohnenführerscheins besitzen und einen Drohnen-Lehrgang für Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bestanden haben. "Das ist wichtig, weil wir bei unseren Einsätzen unter Umständen auch in die Nähe von Menschen und Gebäuden fliegen müssen", erklärt Aude. Privatpersonen müssten von beiden einen gesetzlichen Mindestabstand von 150 Metern einhalten. Im DRK Ortsverein Bitz können derzeit elf von insgesamt 25 Ehrenamtlichen die Drohne bedienen.

Die dafür benötigten Führerscheine erhalten sie über das Luftfahrtbundesamt, das entsprechende Kurse anbietet – auch online. Der BOS-Lehrgang werden von externen Firmen angeboten; bei größeren Gruppen werden auch Kurse vor Ort abgehalten, so Aude. Der Drohnenführerschein koste etwa 25 Euro, der BOS-Lehrgang etwa 600 Euro pro Person. Laut dem Bereitschaftsleiter hat der Ortsverein Bitz bisher rund 5000 Euro in die Drohnen-Ausbildung seiner Ehrenamtlichen investiert.

Die Grenzen der Drohnensuche

Auch wenn die Drohnen die Arbeit der Rettungskräfte definitiv erleichtert, habe sie auch ihre Grenzen, wie Aude erklärt: "Bei starkem Regen, Schneefall oder Nebel können wir die Drohnen nicht fliegen lassen, weil wir dann auf den Kameras nicht erkennen können." Bei starkem Wind werde es problematisch; bei 50 Metern pro Sekunde sogar kritisch. "Das ist wie bei einem Hubschrauber", sagt Aude. "Der fliegt auch nicht bei zu starkem Wind."

Schwierig seien auch Bereiche wie zum Beispiel bewaldetes Gelände, wenn das Blätterdach die Sicht der Kamera und die des Drohnenpiloten einschränkt oder gar blockiert. Zudem zeige die Wärmebildkamera nur an, dass etwas Wärme abstrahlt. Wer – oder was – das genau ist, müssten Retter zu Fuß prüfen. Nachts oder im Winter strahle oft nur das Gesicht Wärme aus. "Aus Kameraperspektive ist das eine so kleine Fläche, dass das ebenso ein Hase oder Reh sein kann", sagt Aude.

Und was, wenn die Drohne doch mal abstürzt? "Die ist dann mit ziemlicher Sicherheit verloren", meint er. Anhand der zuletzt gesendeten Daten und der Kamera – sofern diese noch aktiv ist – könne man mit etwas Glück die Drohne vielleicht wieder finden. Finde eine Privatperson per Zufall die abgestürzte Drohne, geben Sticker auf dieser Adresse und Kontaktdaten an.