Drohnengruppe im Training: Die Althengstetter Feuerwehr hebt ab

Der Umgang mit technischem Gerät muss regelmäßig geübt werden, um bei einem Einsatz das gesamte Potenzial sicher nutzen zu können. Das gilt besonders für Drohnenpiloten.

Der „Gerätesatz Lufterkundung“ des Landkreises, so die offizielle Bezeichnung der 2019 angeschafften Drohne, einer DJI Mavic 2, samt allem weiteren technischen Equipment, ist im Althengstetter Feuerwehrhaus stationiert. Die Ausrüstung besteht aus dem Steuergerät, Akkus und Ladeteilen, zwei separaten größeren Bildschirmen für die Übertragung der Drohnenaufnahmen in Echtzeit und dazu eine Arbeitsplatzausstattung für die Einsatzkräfte.

Die Drohnengruppe rekrutiert sich aus aktiven Feuerwehrmännern der Freiwilligen Feuerwehren Althengstett, Gechingen und Ostelsheim. Je acht Wehrmänner aus jeder der drei Wehren bilden aktuell die Drohnengruppe, „bis jetzt hat sich noch keine Feuerwehrfrau aus unseren Wehren für die Ausbildung an der Drohne gemeldet, die Gruppe ist jedoch auch für sie offen“, sagt Sven Schönfelder, Drohnenkoordinator der Althengstetter Kameraden und der gesamten Drohnengruppe im Gespräch mit unserer Redaktion bei der jüngsten Schulung.

Heute treffen sich fünf Althengstetter Kameraden zur Schulung mit Drohnenkoordinator Schönfelder. Er hat am offenen Tor des Feuerwehrhauses einen Tisch aufgestellt. Die Drohne steht startbereit mit einem Akku bestückt da, drei weitere Akkus warten in ihren Ladeteilen und auch das Steuergerät liegt schon bereit.

Optimales Übungsgelände

Das orangene Pad mit einem großen H in der Mitte liegt als Homebase, als Landeplatz der Drohne, auf dem Pflaster vor dem Gerätehaus. Das Gelände hier ist optimal zum üben, schließt sich doch an die vorbeiführende Straße in Blickrichtung zum Kreisverkehr bei der Tankstelle ein großes freies Feldgelände an mit wenigen Bäumen und zwei, drei Buschgruppen. Hier kann das Fliegen generell geübt und die Drohne auch gut beobachtet werden.

Die Drohne kehrt zurück zu ihrer Homebase. Foto: Jeanette Tröger

Bei den Büschen kann zum Beispiel das Umkreisen eines Objekts zur Lagebeobachtung aus allen Richtungen trainiert werden. Schönfelder hat den jeweils Übenden im Blick, gibt Tipps, beantwortet Fragen und berichtet nebenher von Einsätzen, die von der Gruppe in letzter Zeit begleitet wurden. Der aktuellste war beim Brand im Edeka-Verbrauchermarkt in den Kimmichwiesen. Dort konnten mit der Drohne schnell Informationen zum Brandherd, zu Oberflächentemperaturen oder auch zu Glutnestern gewonnen werden, denn die Drohne ist ausgestattet mit einer Klarsicht-, einer Wärmebild- und einer Infrarot- oder Nachtsichtkamera.

Ausgebrochene Kühe gefunden

Das ist wichtig zum Beispiel für die Suche nach vermissten Personen bei Nacht, bei denen die Drohnengruppe schon mehrfach eingesetzt war. „Wir haben auch schon ausgebrochene Kühe gesucht und gefunden“, so Schönfelder. Sehr hilfreich war der Drohneneinsatz bei einem Waldbrand in Nähe der Burg Zavelstein, „mit der Drohne können wir den Funkenflug beobachten und einschätzen.“

Alle Drohnenpiloten brauchen den kleinen Pilotenschein A1/A3, ist im Gespräch zu erfahren, weil sie auch über umfangreiche Kenntnisse des Luftfahrtrechts verfügen müssen. Wie hoch darf ich fliegen? Welchen Abstand zu Personen und Gebäuden muss ich einhalten?

Jeweils von Montag 7 Uhr bis zum nächsten Montag um 7 Uhr haben die acht Gruppenmitglieder einer der drei Wehren Bereitschaft, berichtet Schönfelder. Tagsüber zwischen 7 Uhr und 17 Uhr werden im Einsatzfall alle 24 Mitglieder der gesamten Drohnengruppe alarmiert, zum Einsatz kommen dann die drei, die am schnellsten verfügbar sind.

Bedienung aus Auswertung

Für die Bedienung der Drohne und die Auswertung ihrer Daten sind bei einem Einsatz drei Personen erforderlich. Einer der drei ist nah beim Einsatzleiter des gesamten Einsatzes, um die Kommandos für den Drohneneinsatz entgegenzunehmen und an die zweite Person, den Drohnenpiloten, weiterzugeben. Die dritte Person beobachtet unterstützend den Luftraum, es könnte nämlich ein Rettungshubschrauber am Einsatzort landen müssen.

Größeres Gerät in Aussicht

Einmal im Jahr findet eine wehrübergreifende Schulung statt, bei der nicht nur ausgiebig geübt wird. Sie dient ganz wichtig auch dem Erfahrungsaustausch und bei der Manöverkritik werden die vergangenen Einsätze unter die Lupe genommen. Die Männer, von denen die meisten auch privat Drohnen für Fotos und Videos nutzen, sind gleichermaßen mit Ernst und Spaß bei der Sache. Und wer grad nicht fliegt, weiß noch viele kleine Details aus dem Umgang mit der Drohne und aus Einsätzen zu berichten. „Im Herbst bekommen wir eine neue, größere Drohne, die Anschaffung ist im Kreishaushalt eingestellt, sobald dieser genehmigt ist, kann sie bestellt werden“, blickt Schönfelder voraus.