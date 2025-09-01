Drohnengruppe im Training: Die Althengstetter Feuerwehr hebt ab

Der Umgang mit technischem Gerät muss regelmäßig geübt werden, um bei einem Einsatz das gesamte Potenzial sicher nutzen zu können. Das gilt besonders für Drohnenpiloten.
Der „Gerätesatz Lufterkundung“ des Landkreises, so die offizielle Bezeichnung der 2019 angeschafften Drohne, einer DJI Mavic 2, samt allem weiteren technischen Equipment, ist im Althengstetter Feuerwehrhaus stationiert. Die Ausrüstung besteht aus dem Steuergerät, Akkus und Ladeteilen, zwei separaten größeren Bildschirmen für die Übertragung der Drohnenaufnahmen in Echtzeit und dazu eine Arbeitsplatzausstattung für die Einsatzkräfte.