Drohnenangriffe: Ukraine-Krieg dauert nun so lange wie der Erste Weltkrieg

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Immer stärker tragen ihre Kampfdrohnen den Krieg zum Angreifer zurück. Im Visier: die russische Ölindustrie.
Moskau/Kiew - In ihrem Abwehrkampf gegen Russland hat die ukrainische Armee Ziele Hunderte Kilometer tief im Hinterland des Gegners mit Drohnen und Raketen angegriffen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, über Nacht seien 326 feindliche Drohnen abgefangen worden. Diese Zahl ist nicht unabhängig überprüfbar, spricht aber für einen großangelegten ukrainischen Angriff.