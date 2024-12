Drohnen-Sichtungen in den USA: Mysteriöse Ufo-Schwärme – „Ziemlich beunruhigend, dass die da sind ohne Erklärung“

1 Eine vermeintliche Drohne über einem Haus an der US-Ostküste. Foto: dpa/Uncredited

Über dem Himmel von New Jersey nahe New York sorgen mysteriöse Drohnen-Schwärme für Beunruhigung unter den Bewohnern. Auch das FBI und das Weiße Haus beschäftigen sich mit den Flugobjekten.









Die Bewohnerinnen und Bewohner von New Jersey sind beunruhigt: Über dem Himmel der Region nahe New York sorgen seit einigen Wochen mysteriöse Drohnen-Schwärme für das ungute Gefühl. Wie mehrere Bewohner des Bundesstaates an der Nordostküste der USA berichten, wurden die Drohnen an verschiedenen Orten gesichtet, ohne dass deren Herkunft geklärt wäre. Aufnahmen der Flugobjekte mit ihren blinkenden Lichtern und Rotoren zirkulieren im Internet, auf der Plattform X finden sich zahlreiche Videos – und entsprechend wilde Spekulationen, häufig geteilt von Accounts, die sich mit „Ufo-Sichtungen“ beschäftigen.