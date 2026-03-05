Drohnen bei der DLRG Neuhengstett: Ehrenamt und Technik Hand in Hand

Hoch oben in der Luft wird bei der DLRG-Ortsgruppe Neuhengstett ein Beitrag zur Wasserrettung geleistet – mit der Fernerkundung durch Drohnen.

Seit 2022 engagiert sich die DLRG Neuhengstett als eine der ersten Ortsgruppen im Landesverband Württemberg im Bereich Fernerkundung. Die Drohnen – sowohl die geförderte Einsatzdrohne als auch Übungsmodelle – finden mittlerweile vielfältige Anwendung, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie helfen bei Lageerkundungen, unterstützen im Wasserrettungsdienst sowie bei Sanitätsdiensten und liefern wertvolle Informationen direkt aus der Luft.

Diese Aufnahme entstand während eines Nachtflugs mit Wärmebildkamera in der Ausbildung. Foto: DLRG Gerade im Landkreis Calw, wo die rund 90 Kilometer lange Nagold durch teils schwer zugängliches Gelände fließt und immer wieder Such- und Rettungseinsätze notwendig macht, bietet die luftgestützte Fernerkundung laut DLRG einen entscheidenden Vorteil. Durch hochauflösende Kameras und schnelle Einsatzbereitschaft schaffen die Drohnen einen Überblick über Lagebilder, bevor Einsatzkräfte zu Fuß oder mit dem Boot anrücken.

Ausbildung, Teamgeist und Verantwortung

Das Drohnenteam ist ein Vorbild für moderne Ehrenamtsarbeit: Die Ausbildung kann bereits ab 16 Jahren begonnen werden, mit der Möglichkeit zur Flugprüfung ab 18 Jahren. Voraussetzung hierfür sind die Basisausbildung Einsatzdienste und die Helfergrundausbildung. Doch nicht nur Flugtalent ist gefragt – Fernerkundung funktioniert nur im Team, mit Pilot, Luftüberwacher und Bildauswerter, die eng zusammenarbeiten.

Neben praktischer Ausbildung und spannenden Übungen, wie etwa der Einbindung der Technik bei öffentlichen Veranstaltungen, steht auch die Förderung des Zusammenhalts im Vordergrund: Junge und erfahrene Ehrenamtliche arbeiten gemeinsam an einem zukunftsweisenden Aufgabenfeld.

Acht weitere Piloten in Ausbildung

Derzeit sind fünf Piloten zur Fernerkundung ausgebildet, weitere acht befinden sich derzeit in der Ausbildung und werden diese voraussichtlich noch im März abschließen. Ab Mitte des Jahres stehen der DLRG-Ortsgruppe fünf Ausbilder sowie ein Multiplikator für den Bereich Fernerkundung zur Verfügung.

Für alle Interessierten, die Teil dieses innovativen Teams werden, Verantwortung übernehmen und modernste Technik sinnvoll einsetzen wollen, hatte die DLRG Neuhengstett vor Kurzem bereits einen Infoabend zur Fernerkundung angeboten – mit Einblicken in die Arbeit der Drohnengruppe, Vorstellung der Ausbildungsmöglichkeiten und Gelegenheit zum Mitmachen.