Drohnen bei der DLRG Neuhengstett: Ehrenamt und Technik Hand in Hand

Hoch oben in der Luft wird bei der DLRG-Ortsgruppe Neuhengstett ein Beitrag zur Wasserrettung geleistet – mit der Fernerkundung durch Drohnen.
Seit 2022 engagiert sich die DLRG Neuhengstett als eine der ersten Ortsgruppen im Landesverband Württemberg im Bereich Fernerkundung. Die Drohnen – sowohl die geförderte Einsatzdrohne als auch Übungsmodelle – finden mittlerweile vielfältige Anwendung, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie helfen bei Lageerkundungen, unterstützen im Wasserrettungsdienst sowie bei Sanitätsdiensten und liefern wertvolle Informationen direkt aus der Luft.