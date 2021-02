Drohne über Bad Herrenalb SWR dreht Bericht über Wunderkiefer

Da Bohrungen am Baumstamm anhand der Jahresringe das Alter vage zwischen 1820 und 1822 ermittelt haben, kann nun der 200. Geburtstag exakt in der Mitte der angegebenen Spekulationen im Jahr 2021 gefeiert werden. Infiziert von der Kombination aus Technik und Naturerlebnis kontrolliert Otto mit dem linken Steuerknüppel an der Fernbedienung nicht nur die Fluggeschwindigkeit, sondern regelt auch das Quer- und Seitenruder, mit dem er das Fluggerät präzise bis zu 100 Meter steil aufsteigen lassen kann.

"Von oben betrachtet sieht die Kiefer noch viel spektakulärer aus", so der Spezialist, der gemeinsam mit Tonmann und Redakteur zu einem Dreh vor Ort in die Siebentälerstadt gekommen ist, um im Interview mit Stadtführer Bernhard Lohner wissenswertes zur Wunderkiefer zu erfahren.