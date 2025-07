Drohender Handelskrieg: Zollstreit mit USA: Von der Leyen dämpft Erwartungen an Deal

2 Die europäische Stahlindustrie hofft auf eine Einigung im Zollstreit. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Bis spätestens Mittwoch kommender Woche soll es eine Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA geben. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagt nun, was sie für möglich hält.







Aarhus - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dämpft die Erwartungen an den Ausgang der Zoll-Gespräche mit den USA. Worauf man derzeit abziele, sei eine Grundsatzeinigung, sagte die deutsche Spitzenpolitikerin auf einer Pressekonferenz zum Start der dänischen EU-Ratspräsidentschaft in Aarhus. Bei dem Handelsvolumen, um das es gehe, sei in 90 Tagen ein detailliertes Abkommen unmöglich.