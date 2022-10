1 Sollte die Kommunikation bei Stromausfall zusammenbrechen, können Feuerwehrhäuser Anlaufstellen werden. Foto: Pixabay

Im Zollernalbkreis bereiten sich Kreisverwaltung und Kommunen auf eine mögliche Gasmangellage und einen denkbaren Stromausfall vor. Das wird geplant.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Dass es in Herbst und Winter zu Stromausfällen oder einer Gasmangellage kommt: nicht ausgeschlossen.

Stefan Hermann, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz und Kreisbrandmeister, stellte in diesem Zusammenhang am Montagabend Überlegungen und potenzielle Maßnahmen vor.

Notfalltreffpunkte im Zollernalbkreis

Das Landesinnenministerium riet Kommunen per Rahmenempfehlung bereits Mitte September, Notfalltreffpunkte einzurichten – allerdings auf freiwilliger Basis. Auch Hermann drängt nun: Diese Anlaufstellen sollen möglichst in jeder Gemeinde rasch vorbereitet werden – beispielsweise in Hallen. Bisingen hat bereits Treffpunkte festgelegt: bei Gasmangellage die Hohenzollernhalle, bei Stromausfall sämtliche Feuerwehrhäuser.

"Solche Planungen und Vorbereitungen stellen die Städte und Gemeinden sowie den Landkreis vor zusätzliche Herausforderungen", betont Hermann. Aber: "Die Notfalltreffpunkte können in einer Vielzahl von möglichen Krisenszenarien – außer bei Stromausfall zum Beispiel bei Erdbeben oder Überflutungen – nützlich sein. Entsprechende Investitionen sind also niemals umsonst." Das Landratsamt werde bei der Koordination und Umsetzung unterstützen. "Es gilt, kreative Lösungen zu finden und so im Zollernalbkreis vor der Lage zu bleiben", sagt Landrat Günther-Martin Pauli.

Verschiedene Notfallszenarien denkbar

Die Landkreisverwaltung bereitet sich auf unterschiedliche Notfallszenarien vor. Die Notstromversorgung für das Hauptgebäude in Balingen wird den Angaben nach ausgebaut, der Kraftstoffvorrat vergrößert. Die Kreisbehörde will außerdem eine mobile Pellets- oder Hackschnitzelanlage anschaffen, mit der je nach Bedarf Gebäude beheizt werden können.

"Die im Bedarfsplan für Feuerwehr und Katastrophenschutz ohnehin vorgesehene Bereithaltung eines Trinkwasservorrats soll um einen Verpflegungsvorrat für Einsatzkräfte ergänzt und vorgezogen werden, damit beides im Jahr 2023 bereits auf Abruf zur Verfügung steht", heißt es vom Landratsamt.

Warnung der Bürger im Zollernalbkreis

Grundsätzlich gilt laut Hermann: Die Bevölkerung wird im Krisenfall über die Warn-App NINA oder per Rundfunk informiert. Auch Sirenen sind theoretisch für Warnungen nutzbar – im Zollernalbkreis aber vielfach nicht einsatzfähig oder gar nicht vorhanden. Der Ausbau läuft derzeit.

Anlaufpunkt im Notfall: die Feuerwehrhäuser im Zollernalbkreis

Die Leitstelle des Zollernalbkreises ist notstromversorgt. Sollte es aus einem anderen Grund zum Ausfall der Leitstelle kommen, kann eine benachbarte Leitstelle übernehmen. Denkbar ist bei Stromausfall allerdings, dass die Kommunikation komplett zusammenbricht, auch Telefon- und Mobilfunknetz sowie der Notruf.

Für einen solchen Fall dienen Feuerwehrhäuser als Melde- und Anlaufpunkte für die Bevölkerung. "Dort ist erste Hilfe möglich, dort kann über Funk der Kontakt zur Leitstelle hergestellt werden", heißt es.