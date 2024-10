Stadt Calw will wegen Notfallpraxis klagen

1 Noch gibt es eine Notfallpraxis im Calwer Krankenhaus. Dass das so bleibt, dafür wollen viele kämpfen. Foto: Thomas Fritsch

Calw will die drohende Schließung der Notfallpraxis in der Stadt nicht hinnehmen. Oberbürgermeister Florian Kling lädt daher am Montag zu einer Demonstration nach Stuttgart ein. Die Stadt bereitet unterdessen bereits ein noch schärferes Schwert vor.









17 Notfallpraxen im Land sollen geschlossen werden – darunter der Standort in Calw. Die Welle der Kritik an diesen Plänen reißt auch in der Hesse-Stadt nicht ab.