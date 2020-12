Drohen Hotspot-Regeln Kreis Rottweil kratzt an 200er-Grenze

Auf 3111 Kreis-Einwohner kommt ein Todesfall

Das heißt: Auf 3111 Kreis-Einwohner kommt ein Todesfall. Würde man die Statistik des Robert-Koch-Instituts heranführen, dann läge die Rate – ausgehend von 48 Todesfällen – bei eins zu 2916. Im Landesdurchschnitt kommt auf 3583 Baden-Württemberger ein Covid-Opfer. Das wiederum bedeutet, dass die Sterberate im Kreis im Vergleich zum Land höher ist.

Der Vergleich zu Nachbarlandkreisen zeigt, wo der Kreis in der Region steht. Im Kreis Tuttlingen ist das Verhältnis eins zu 2707, im Schwarzwald-Baar-Kreis eins zu 3483, im Zollernalbkreis eins zu 2176. In größeren Städten sieht es so aus: Stuttgart – eins zu 5007, Karlsruhe – eins zu 6639, Freiburg – eins zu 2627. Hinweis: Je kleiner die Zahl, desto höher die Mortalitätsrate. Als Quelle dienen Angaben des RKI.

Am Montag hat der Kreis fast die 200er-Grenze beim Inzidenzwert berührt. Sollte er an drei Tagen hintereinander über 200 steigen, wird das Gebiet zu einem sogenannten Hotspot erklärt. Damit einher gehen schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Diese hat das Sozialministerium erst Ende vergangener Woche erlassen.

Ausgangssperren in der Nacht

Bei besonders extremen Infektionslagen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sind unter anderem folgende Maßnahmen festgelegt: Es dürfen sich dann öffentlich und privat nur noch Personen zweier Haushalte treffen, maximal jedoch fünf Personen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind ausgenommen.

Verboten werden alle Veranstaltungen, ausgenommen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung. Das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr ist nur aus triftigen Gründen erlaubt, etwa zur Berufsausübung oder wenn man zum Arzt muss.

Friseurbetriebe sowie Barbershops werden geschlossen. Ein Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist nur nach vorherigem negativem Antigentest oder mit FFP2-Atemschutzmaske möglich. Auf der Baustelle muss auch im Freien eine Alltagsmaske getragen werden, sollte der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden können.

Ob es dazu kommt, hängt vom Infektionsgeschehen in den kommenden Tagen ab. Am Dienstag werden nur 16 Neuinfektionen im Kreis gemeldet. Das ist relativ wenig, jedoch mehr als vor einer Woche. Der Inzidenzwert geht dennoch leicht zurück: von 196 auf 186,6.

Insgesamt ist die Diskussion über schärfere Maßnahmen im Gange. Das Land will den Verkauf von Alkohol im Freien verbieten. Damit gäbe es keinen Glühwein to go mehr – der Restbestand an Weihnachtsflair wäre getilgt.