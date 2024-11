Nachdem die Real-Schließung auf dem Lindenhof für lange Gesichter gesorgt hatte und immer noch sehnsüchtig auf einen Nachfolger gewartet wird, eröffnet die bekannte Drogeriekette Rossmann diese Woche ihre Filiale auf dem Lindenhof.

In der rund 700 Quadratmeter großen neuen Filiale in der Von-Gunzert-Straße kann ab Samstag, 9. November, eingekauft werden. Geöffnet ist der Markt montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr.

Das Sortiment deckt laut Pressemitteilung der Drogeriekette sämtliche Bereiche des täglichen Lebens ab: von dekorativer Kosmetik über Babynahrung und Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bis hin zu Biokost. Außerdem finden sich Wein, Tee, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck in den Regalen.

Besondere Aktion zur Eröffnung

Eine besondere Rolle spielen die Rossmann-Marken, die inzwischen etwa 5000 Artikel umfassen, heißt es vom Unternehmen. Sie sollen eine Alternative zu etablierten Markenprodukten bieten.

Im neuen Rossmann-Markt werden insgesamt zwölf Mitarbeiter beschäftigt sein. Sieben wurden dafür neu eingestellt.

Am Eröffnungstag gibt es spezielle Angebote und Aktionen zu entdecken. So können Kunden vom 9 bis 15. November beispielsweise mit einer Zehn-Prozent-Aktion sparen.

Das Unternehmen

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten „Markt für Drogeriewaren“ in Hannover. Heute zählt Rossmann (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 62 100 Mitarbeitern in Europa und 4741 Filialen, davon 2288 in Deutschland, zu den größten Drogerieketten Europas (Stand viertes Quartal 2024). Angeboten werden rund 23 000 Drogerieartikel, davon rund 5500 der 28 Eigenmarken. Seit 1999 ist das Sortiment auch online zu finden. 2023 erzielte Rossmann einen Handelsumsatz von 13,9 Milliarden Euro (Deutschland 9,3 Milliarden Euro).