1 Abtransport in Stuttgart in Richtung Verbrennungsanlage. Foto: LKA/Baden-Württemberg

Ermittlern ist ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Ein erheblicher Teil des sichergestellten Kokains ist in der Region Stuttgart gelagert und vernichtet worden. Das LKA hat jetzt ein Video veröffentlicht.









35,5 Tonnen Kokain, das ist eine gewaltige Menge. Ein guter Teil davon ist im vergangenen Sommer unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen beim Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg in Stuttgart-Bad Cannstatt gelagert worden. Von dort ging es nach einigen Tagen in einem streng bewachten und per Hubschrauber kontrollierten Lkw-Korso in Richtung einer Verbrennungsanlage in der Region.