16-Jähriger flieht vor Polizei in Rangendingen

1 Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein 16-Jähriger ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat sich dadurch wegen Verkehrsgefährdung und Drogenverdacht mehrere Anzeigen eingehandelt.









Am Sonntag um 20.45 Uhr sollte der 16-jährige Rollerfahrer in der Rudolf-Diesel-Straße in Rangendingen überprüft werden.