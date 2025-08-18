Drogentod im Pool: Matthew Perrys Tod – Drogenlieferantin will Schuld einräumen

«Friends»-Star Matthew Perry wurde 2023 mit einem Narkosemittel in seinem Blut tot aufgefunden. Eine Drogenlieferantin plant, sich schuldig zu bekennen, den Schauspieler mit Ketamin versorgt zu haben.
Los Angeles - Im Zusammenhang mit dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry will eine Drogenlieferantin vor Gericht in Kalifornien ihre Schuld einräumen. Die als "Ketamin-Königin" bekannte Frau werde sich in fünf Anklagepunkten schuldig bekennen, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Montag (Ortszeit) mit. Die 42-Jährige habe unter anderem die Dosis des Narkosemittels Ketamin geliefert, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte.