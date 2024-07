„Drogensucht kann jeden treffen“: Freiburger Drogenhilfe setzt sich seit Jahren für Süchtige ein

1 Selina Trinkner, Leiterin der Drogenhilfe Freiburg, ist mit der Entwicklung des neuen Drogenkonsumraums sehr zufrieden. Foto: Alexander Blessing

Am Sonntag, 21. Juli, ist der„Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende“. In Freiburg sind laut Erhebung der Awo-Drogenhilfe 2023 neun Menschen am Konsum von Drogen und dessen Folgen gestorben.









Link kopiert



2227 Menschen sind im vergangenen Jahr bundesweit an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Die Awo-Drogenhilfe in Freiburg setzt sich seit Jahren in ihren Einrichtungen für Drogenkonsumenten ein und bietet ihnen verschiedene Hilfsangebote an. Auch die Akzeptanz und der Kampf gegen Stigmatisierung sind zwei wesentliche Ziele der Awo. „Drogenkonsum gehört zur Gesellschaft dazu“, erklärt die Leiterin der Awo-Drogenhilfe Selina Trinkner. Es könne jeden treffen. Der „Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende“ am 21. Juli soll dabei helfen, auf das Thema aufmerksam zu machen und für ein besseres Miteinander zu werben.