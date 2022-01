Schwabo hat den Narren-Erlass Das sind die neuen Regeln für die Fastnacht

Narren im ganzen Land bangen um ihre Fastnacht. Die Landesregierung erschreckte mit der Ankündigung, alle Umzüge zu verbieten. Funktionäre liefen bei Ministerpräsident Kretschmann Sturm. Teils mit Erfolg. In einem Papier aus dem Sozialministerium ist nun genau aufgelistet, was erlaubt ist und was nicht. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor.