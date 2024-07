Drogenschmuggel: Europol: Immer mehr Kokain nach Europa geschmuggelt

1 Kokain im Wert von 11,6 Milliarden Euro wird laut Europol jährlich in der EU gehandelt. (Symbolbild) Foto: Jerry Lampen/anp/dpa

Vor allem über die Häfen Rotterdam und Antwerpen kommt immer mehr Kokain nach Europa. Die Ermittler warnen vor allem gegen die zunehmende Gewalt, mit der die kriminellen Banden vorgehen.









Den Haag - Der Kokain-Schmuggel nach Europa nimmt nach Analysen von Europol weiter zu. Die Rekordwerte bei der weltweiten Kokainproduktion spiegele sich auch in den Riesenmengen, die derzeit in Europa beschlagnahmt würden, sagte eine Europol-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag. Auch die mit dem Handel verbundene Gewalt nehme schnell zu.