Wie die Polizei mitteilt, wurden bei insgesamt 19 Hausdurchsuchungen durch die Ermittler rund eineinhalb Kilogramm Kokain im Straßenverkaufswert von etwa 120.000 Euro beschlagnahmt. Ebenso fielen ihnen über acht Kilogramm Marihuana und Haschisch im Wert von rund 100.000 Euro in die Hände.

Dazu stellten sie zwei hochpreisige Autos, Vermögenswerte im knapp sechsstelligen Bereich, diverse Computer, Schreckschuss- und Stichwaffen sowie umfangreiches Zubehör für den Handel mit Betäubungsmitteln sicher.

Es kam dabei zu mehreren Festnahmen von Personen, die im Verdacht stehen, den Schwarzwald-Baar-Kreis in größerem Umfang mit Drogen versorgt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Villingen gegen drei Hauptverdächtige im Alter zwischen 23 und 31 Jahren Untersuchungshaft an. Sie wurden noch am selben Tag in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.