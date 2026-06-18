Drogenprozess um Bande in VS: Olivenöl statt Kokain? Richter platzt

Zeuge behauptet vor Gericht, statt Drogen nur Olivenöl und Babykleidung gekauft zu haben. Fotos zeigen aber Marihuana-Päckchen. Wie ein Richter explodiert.
Der 33-jährige Mann saß mit Zeugenbeistand vor Richter Arno Hornstein im Landgericht in Konstanz. Kein Wunder: Als potenzieller Abnehmer von Rauschgift war er längst selbst ins Visier der Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ermittelt. An diesem zehnten Verhandlungstag des großen Prozesses um ein Drogennetz im Schwarzwald-Baar-Kreis jedoch wurde er zum wichtigen Zeugen.