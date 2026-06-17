Drogenprozess um Bande in VS: Olivenöl statt Kokain? Richter platzt

Zeuge behauptet vor Gericht, statt Drogen nur Olivenöl und Babykleider gekauft zu haben. Fotos zeigen Marihuana-Päckchen. Ein Richter explodiert und nimmt den Zeugen in die Mangel.

Der 33-jährige Mann saß mit Zeugenbeistand vor Richter Arno Hornstein im Landgericht in Konstanz. Kein Wunder: Als potenzieller Abnehmer von Rauschgift war er längst selbst ins Visier der Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ermittelt. An diesem zehnten Verhandlungstag des großen Prozesses um ein Drogennetz im Schwarzwald-Baar-Kreis jedoch wurde er zum wichtigen Zeugen.

Doch die Sache verlief offenbar anders, als gedacht. Durften sich Staatsanwalt Kulikov und das hohe Gericht um den Vorsitzenden Arno Hornstein anfangs auch noch freuen, da der Mann laut eigener Angabe gewillt war, Aussagen zu machen, verkehrte sich die Situation schnell ins Gegenteil.

Anstatt Koks und Marihuana wollte der Zeuge aus Mühlheim an der Donau nur Olivenöl und Babykleidung erworben haben. Hochgezogene Augenbrauen, Irritationen beim Richter und Staatsanwalt, und vereinzelt auch ein wahrnehmbares, hämisches Grinsen bei den Fünf auf der Anklagebank. Diesen wird in einem umfangreichen Drogenprozess derzeit vorgeworfen, Drogen in erheblicher Menge aus Spanien per Lastwagen nach Villingen-Schwenningen gebracht zu haben. Von hier aus sollen sie in großem Stil den süddeutschen und teilweise auch angrenzenden ausländischen Raum versorgt haben.

Die Situation in Konstanz vor dem Landgericht war nun einigermaßen skurril: Stundenlang widmete sich der erste Prozesstag dieser Woche dem Zeugen und seinen Erzählungen, bis der Vorsitzende Richter schließlich explodierte und man den mutmaßlichen Dealer gehörig in die Mangel nahm.

Sein Bruder – und doch namenlos

Es ging um angebliche Drogengeschäfte in den Jahren 2024 und 2025. Der Mann wohnt an jener Adresse, die die Ermittler nur zu gut kannten: Während der Observation der mutmaßlichen Bande aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis waren sie einigen der Angeklagten immer wieder dorthin gefolgt, hatten belastendes Fotomaterial erstellt, das nun besonders wichtig werden sollte.

Den Mann, der als Anführer der mutmaßlichen Drogenbande gilt, nannte er „meinen Bruder“. Beider Familien sollen sich sogar für gemeinsame Nachmittage im Park getroffen haben – den Namen „seines Bruders“ aber wollte er nicht kennen, und auch auf Fotos konnte er ihn zunächst angeblich nicht wiedererkennen. Für Richter Arno Hornstein war rasch klar: Entweder habe der Zeuge Angst vor ihm oder wolle ihn aus anderem Grund „raushalten“.

„Fesselnde Geschichte“

Mit dem Bildmaterial der Ermittler half man dem Zeugen im Gerichtssaal auf die Sprünge: Ja, der Angeklagte habe ihn, wie auf den Fotos zu sehen war, besucht und ihm einen großen Karton gebracht. Was darin war? „Olivenöl.“ Damit habe er dann handeln wollen. Und Babykleidung habe der Angeklagte ihm gebracht. Schon wieder hochgezogene Augenbrauen und Irritationen, gemischt mit sichtlicher Verärgerung. „Ne echt fesselnde Geschichte – ich glaube Ihnen nur kein Wort“, so Richter Arno Hornstein frei heraus. „Entweder sagen Sie jetzt nichts mehr oder Sie sagen die Wahrheit. Wir lassen uns hier nicht veräppeln.“ Und weiter: „Wenn ich mich hier nicht verarscht fühlen würde, fände ich das sauwitzig.“

Doch das Lachen verging Hornstein, der den Zeugen immer weiter in die Mangel nahm. Dieser aber behauptete: Nein, „sie lieferten mir nie Marihuana und auch kein Kokain“. Und er habe auch keine Ahnung, „ob diese Herren Kokain oder Marihuana verkaufen“.

Geduld erschöpft

Die nächste Lichtbildermappe wurde im Gerichtssaal geöffnet. „Wir sehen da eine Adilette mit einem schwarzen Fuß drin, ist das Ihrer?“ Der Zeuge bezweifelte, ob das seine Küche sei, ein Stuhlbein auf dem Bild komme ihm merkwürdig vor. Hornsteins Geduld war erschöpft: „Offensichtlicher kann man gar nimmer lügen.“ Das nächste Bild. Darauf zu sehen: eine schwarze Tasche in der Küche des Zeugen, gefüllt mit Marihuana-Packungen. Was er darauf erkennen könne, wurde der 33-Jährige gefragt. „Plastiktüten.“ Detailfotos. Hornstein: „Ist das jetzt Olivenöl oder Babykleidung?“ Der Zeuge: „Weder Öl noch Babykleidung.“ Hornstein: „Sondern?“ Der Zeuge: „Gras.“ Hornstein will sichergehen, ob auch beide das Gleiche meinen, und deutet aus dem Fenster: „Aber kein solches Gras?“ „Nein, solches“, der Zeuge zeigt eine Raucher-Geste in Pantomime.

Durchbrochen war das nebulöse Tal der Erinnerungen damit aber noch lange nicht. Immer wieder erweckte der Zeuge den Anschein, vor Antworten angestrengt nachdenken zu müssen, rieb er sich die Nasenwurzel, wischte er sich die Augen oder verbarg er sein Gesicht in den Händen. Die Schlinge zog sich stetig enger, als schließlich auch Nachrichten zwischen ihm und einem der Angeklagten verlesen wurden, in dem es um „das Weiße“ ging – für Hornstein war sonnenklar, dass damit Kokain gemeint gewesen sein muss. „Sie riskieren, dass Sie hier ein weiteres Verfahren bekommen“, gab der Richter zu bedenken. Es bedurfte jedoch noch einer Sitzungsunterbrechung und eines eindringlichen Gesprächs seines Rechtsbeistands mit dem Zeugen, ehe dieser am Ende auch Kokain-Geschäfte einräumte und im Zeugenstand aussagte: Wenn er „Gras“ haben wollte, habe er sich an den angeklagten mutmaßlichen Bandenführer gewandt, „die Person, die es brachte, muss über ihn vermittelt worden sein“.

Weiteres Licht ins Dunkel sollen noch viele weitere Prozesstage in Konstanz bringen – bis Ende August 2026 sind noch Verhandlungen angesetzt.