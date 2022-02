3 Am Landgericht Karlsruher wurde der Mammut-Prozess gegen neun Angeklagte, die in Weigheim sowie in Calw Cannabis-Plantagen betrieben haben sollen. Foto: Mutschler

Mit Vorschlägen zum Strafmaß eröffnete der zuständige Richter den dritten Verhandlungstag im Mammut-Prozess gegen neun Angeklagte, die in Weigheim, einem Ortsteil von Villingen-Schwenningen sowie in Calw Cannabis-Plantagen betrieben haben sollen.















Karlsruhe/Calw/Villingen-Schwenningen - An Verhandlungstag drei des Prozesses vor der 22. Strafkammer des Landgerichts Karlsruhe wegen "bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" und anderen Punkten stellte der vorsitzende Richter Axel Heim wie am zweiten Prozesstag angekündigt seinen Verständigungsvorschlag vor, also das Strafmaß, das sich die Strafkammer für die einzelnen Angeklagten vorstellen könnte, entweder mit oder ohne Geständnis. Eigentlich sollte dies bereits in der vergangenen Woche geschehen, aber der für den vergangenen Freitag angesetzte Verhandlungstag fiel wegen der Corona-Erkrankung einer Richterin aus.