2 Die Verhandlung fand im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Karlsruhe statt. Foto: Mutschler

Der Mammut-Prozess im Karlsruher Landgericht um die Cannabis-Plantagen in Villingen-Schwenningen und Calw mit neun Angeklagten geht in die nächste Runde.















Karlsruhe/Calw/Villingen-Schwenningen - Am zweiten Verhandlungstag des Prozesses vor der 22. Strafkammer des Landgerichts Karlsruhe wegen "bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" und anderen Punkten standen die Lebensläufe der insgesamt neun Angeklagten auf der Tagesordnung. Bei dem Mammut-Prozess geht es um eine Cannabis-Plantage in Villingen-Schwenningen sowie eine geplante in Calw. Mehrere hundert Kilo seien für mehr als eine Million Euro in Umlauf gebracht worden.