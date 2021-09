Drogenplantage in Weigheim

1 Bei der Durchsuchung in Weigheim stießen die Spezialkräfte auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nach einer großen Durchsuchungsaktion im März in Weigheim, bei der Spezialkräfte eine Drogen-Plantage hochgenommen haben, wurde nun Anklage erhoben. Insgesamt neun mutmaßlichen Drogenhändlern soll der Prozess gemacht werden.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Es war der 18. März, der in Weigheim für einen Paukenschlag sorgte: An jenem Donnerstag stand der kleine Ort im Fokus einer großen Polizeiaktion, in deren Rahmen nicht nur eine professionelle Drogenplantage ausgehoben wurde, sondern auch Tatverdächtige festgenommen werden konnten. Nun ist klar: Die festgenommenen Männer müssen sich vor Gericht verantworten.