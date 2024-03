1 Selina Trinkner, Leiterin der Drogenhilfe Freiburg hat unserer Redaktion die Räumlichkeiten des neuen Drogenkonsumraums in Freiburg gezeigt. Foto: Alexander Blessing

Die Awo hat in der Rosastraße 13 in Freiburg einen Drogenkonsumraum eröffnet. Drogenabhängige sollen dort einen Ort haben, um sicher und risikoarm Drogen konsumieren zu können. Das Angebot ist niederschwellig und kostenlos.









Drogenkonsumräume gibt es in Deutschland bereits seit den 1990er-Jahren. Den ersten in Baden-Württemberg gibt es seit 2019 in Karlsruhe – seit Anfang März hat auch ein Raum in Freiburg geöffnet. Unsere Redaktion hat mit Selina Trinkner, Leiterin der Drogenhilfe Freiburg, über die neue Einrichtung in der Rosastraße 13 gesprochen.