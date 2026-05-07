Drogenkonsum und Belästigung: Aczepta-Patienten sorgen in Ettenheimmünster für Unmut

Bewohner der Pflegeeinrichtung sollen öffentlich Drogen konsumiert und Kinder verängstigt haben. So der Vorwurf einiger Ortschaftsräte und Bürger.
Der Anlass für den besonderen Besucherandrang war klar: Oben auf der Tagesordnung stand eine „Stellungnahme Aczepta“. Deren sozial-psychiatrische Einrichtung „Haus Landelin“ in Ettenheimmünster hatte, so auch auf der vorangegangenen Ortschaftsratssitzung, für Beschwerden aus der Bürgerschaft gesorgt. Der Vorwurf: Bewohner der Einrichtung sollen – insbesondere am Buswartehäuschen gegenüber der Einrichtung – in Gegenwart von Kindern Drogen konsumiert und Schulkinder angesprochen, ihnen gar Getränke angeboten haben. Deshalb, so Ortsvorsteherin Stefanie Ackermann, sei sie dankbar für die Gelegenheit, jetzt die Sachlagen zu präzisieren – nämlich auch mit dem nun eingeladenen Freiburger Aczepta-Geschäftsführer Dennis Rahneberg und der örtlichen pädagogischen Leiterin Desiree Goldau.