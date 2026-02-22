Narco-Lieder feiern seine Machenschaften. «Der Herr der Hähne» war jahrelang auf der Flucht. Nun ist der Anführer des Kartells Jalisco nach Medienberichten tot. Kartellmitglieder reagieren mit Wut.
Mexiko-Stadt - Mexikos mächtigster Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes, aka "El Mencho", ist von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichten. Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Mio. Euro) auf ihn ausgesetzt. Der Ex-Polizist führte seit 2011 das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) an.