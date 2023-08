Drogenhandel-Prozess in Sulz

1 Bei dem Angeklagten wurde unter anderem auch Marihuana gefunden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein schwieriger Suchtcharakter einerseits, ein geradezu selbstständiger Unternehmer andererseits. Der Blick auf den 26-jährigen Sulzer, der auch wegen bewaffneten Drogenhandels angeklagt war, fällt gemischt aus. Im Urteil ist das Gericht jedoch eindeutig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Richter lässt den Schlagring auf den Tisch im Landgericht Rottweil fallen, ein metallisches Geräusch ertönt. Dann kratzt er an der in Deutschland verbotenen Waffe. „Es scheint eine Legierung zu sein“, fasst er das, was zum Vorschein kommt, zusammen.