Drogenhandel im Nordschwarzwald: Dutzende Kilo Marihuana in der Region umgeschlagen – Verdächtige vor Gericht

Zwei mutmaßliche Drogenhändler müssen sich am Freitag vor Gericht verantworten. Die Männer sollen auch in den Kreisen Freudenstadt und Calw aktiv gewesen sein.
Offenbar waren der Kreis Freudenstadt und der Kreis Calw ein Umschlagplatz von Dutzenden Kilogramm Drogen. So müssen sich am Freitag zwei Brüder im Alter von 42 und 34 Jahren vor dem Landgericht Rottweil verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Jahr 2020 mehrere Lieferungen Marihuana entgegengenommen zu haben mit der Absicht, diese gewinnbringend weiterzuverkaufen, wie es in einer Pressemitteilung des Landgerichts heißt.