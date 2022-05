1 Drogen im Wert von 6500 Euro wurden in der Wohnung des 40-Jährigen gefunden. Foto: chuck herrera – pixabay

Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil haben auf die Spur eines mutmaßlichen 40-jährigen Drogenhändlers geführt.















Kreis Rottweil - Am vergangenen Freitagabend haben Beamte des Polizeireviers Tuttlingen und der Kriminalpolizei Rottweil eine Wohnung in der Zeughausstraße in Tuttlingen durchsucht. Dort fanden die Beamten neben einem knappen halben Kilo Amphetamin noch 170 Gramm Haschisch im Straßenverkaufswert von 6500 Euro.

Daneben fielen ihnen noch eine geladene Schreckschusswaffe und verschiedene Betäubungsmittelutensilien in die Hände. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt ordnete ein Richter die Untersuchungshaft des Mannes an, den die Beamten an Ort und Stelle festgenommen hatten. Die Ermittlungen dauern an.