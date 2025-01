Polizei sucht nach Zeugen Frau wird in Freiburg durch Silvester-Rakete verletzt

Bereits in der Silvesternacht am Dienstag, 31. Dezember, wurde eine Frau auf dem Schlossberg in Freiburg vermutlich durch ein Feuerwerkskörper verletzt und musste in einer Freiburger Klinik behandelt werden.