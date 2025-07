Drogenbande zerschlagen: Neun Festnahmen nach Kokain-Rekordfund in Hamburg

1 Die zerschlagene Organisation nutzte Spanien als "logistische Drehscheibe". (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa 2021 wurden im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain entdeckt - es war der bis dahin größte Drogenfund Europas. Anschließend gab es zahlreiche Festnahmen. Die Haupttäter galten aber bisher als flüchtig.







Madrid - Gut vier Jahre nach einem Rekord-Fund von circa 16 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen sind einige der dafür verantwortlichen Haupttäter offenbar gefasst worden. Man habe eine internationale Drogenhändlerbande zerschlagen, die mutmaßlich mit dem Schmuggelversuch von Februar 2021 in Verbindung stehe, teilte die Polizei in Spanien mit. In Zusammenarbeit mit den Behörden in Litauen und Irland habe man in diesen zwei Ländern sowie in Spanien insgesamt neun Menschen festgenommen.