Ein psychisch auffälliger Mann hält weiterhin die Anwohner in der Oderstraße in Villingen in Atem. Am Dienstagvormittag kam es dort gegen 10 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz, auch Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an.

Wie Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, hätten Anwohner die Polizei verständigt, nachdem es in der Wohnung des 48-Jährigen laut zugegangen sei. Zudem hätte man – so heißt es vor Ort – Hilfeschreie vernommen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Mann in der Woche zuvor die Beamten angegriffen hatte und man bei ihm ein umfangreiches Waffenarsenal beschlagnahmt hatte, ließen die Beamten Vorsicht walten. Aufgrund der möglichen Gefahr, dass der 48-Jährige erneut von seinem Balkon aus die Beamten beschießen könnte, legten sich zwei Beamte Schutzausrüstung an und statteten sich mit Maschinenpistolen aus.

Gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft

Darüber hinaus wurden weitere Streifenwagen und zwei Hundeführer an die Einsatzstelle gerufen. Zudem war die Feuerwehr zur Türöffnung sowie der Rettungsdienst zur möglichen weiteren Versorgung alarmiert worden.

Unter Polizeischutz rückt die Feuerwehr zur betroffenen Wohnung vor. Foto: Marc Eich

Gegen 10.20 Uhr rückte schließlich die Feuerwehr zu der betroffenen Wohnung vor. Weil die Türe aber verriegelt war, wendete letztlich die Polizei – mit Schutzschildern ausgestattet – Gewalt an, um sich einen Zugang zu verschaffen. „Der Mann lag benommen im Schlafzimmer“, erklärte Popp zur Lage vor Ort. Offenbar hatte er Drogen konsumiert. Das hielt ihn aber nicht davon ab, laute Schreie von sich zu geben.

Polizei findet Waffen im Schlafzimmer

Warum es nicht verkehrt war, mit besonderer Vorsicht vorzugehen, wurde den Beamten beim Betreten der Wohnung deutlich. Obwohl die Polizei eine Woche zuvor zahlreiche Waffen beschlagnahmt hatte, fand man vor Ort nach Aussagen von Popp neben einem Messer auch eine größere Machete. Diese wurden konfisziert.

Die Polizei stattet sich mit Schutzschilder aus. Foto: Marc Eich

Und der Aggressor? „Er wurde in eine Spezialklinik gebracht“, erklärt der Polizeisprecher. Aus dieser war der Mann laut Angaben von Nachbarn wohl erst kurz zuvor entlassen worden. In dem betroffenen Mehrfamilienhaus dürfte mit Spannung erwartet werden, wie lange die Ruhe anhält.

Bei dem 48-Jährigen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Einsätzen, vor seiner vorläufigen Festnahme am vergangenen Dienstag hatte er die Nachbarschaft mit dem nächtlichen Abbrennen von Pyrotechnik aufschrecken lassen.