Das sind die Hintergründe zur Polizeiaktion in VS

1 Ein Bild der Polizei zeigt einen Teil der sichergestellten Drogen. Foto: Polizei Konstanz

Nach der Polizeiaktion, die unter anderem in VS stattfand, haben die Ermittler ihre Ergebnisse mitgeteilt. Dabei wird deutlich, dass den Behörden ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelungen ist. Grundstein für den Erfolg waren wohl Festnahme in Schwenningen Ende Juni.









In den Wohnungen, die am Dienstagmorgen um 6 Uhr – unter anderen in Villingen-Schwenningen – gestürmt wurden, sind die Beamten fündig geworden. Die Durchsuchungsaktion war nur ein Teil eines großen Einsatzkomplexes, der über mehrere Wochen ging.